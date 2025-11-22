Un monito a chi sull’Asse Mediano continua a seminare il panico, un sostegno per coloro che percorrono il frequentato asse viario. Ra Naples, così si fa chiamare sui social e come un vero e proprio super eroe non svela la sua identità, ma il suo travestimento e il suo zaino a Led confortano gli automobilisti.

È il supereroe dell’Asse Mediano, sostegno agli automobilisti dopo l’escalation di rapine

Un’escalation criminale continua a colpire L’asse Mediano, un violento susseguirsi di rapine ai danni di automobilisti bloccati nel traffico. Le immagini dei raid hanno ben presto fatto il giro del web sortendo rabbia e indignazione.

A questi sentimenti negativi ha risposto questo ragazzo che con ironia e impegno viene apposta sul territorio per sostenere chi è difficoltà. Non si occupa solo dell’Asse Mediano: il giovane si interessa dei senza-tetto, disabili, e persone in difficoltà, affiancando l’attivismo al lavoro. Ra Naples, attraverso i social, aiuta chi ne ha bisogno e lancia anche messaggi di speranza.