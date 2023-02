“Auguro tanta fortuna ai due vincitori”. È ancora incredulo Raffale Castaldo, titolare del tabacchi di via Oberdan 69-71, ad Afragola, in provincia di Napoli. Nella sua attività sono stati acquistati due biglietti fortunati al Superenalotto: i vincitori hanno infatti portato a casa oltre 4 milioni di euro ciascuno, come previsto dalla cosiddetta “Bacheca dei sistemi”, una suddivisione in quote in cui si mettono in gioco più combinazioni.

Due milionari ad Afragola, parla il tabaccaio di via Oberdan

La prima vincita del 2023 non è solo la più alta nella storia del gioco, ma anche di tutte le lotterie mondiali. Il “6” da oltre 371 milioni di euro ha visto un montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ognuno.

Castaldo mai avrebbe immaginato che nella sua tabaccheria due cittadini vincessero oltre 8 milioni di euro. Ieri sera, infatti, è stato contattato da un operatore della Sisal che lo ha messo al corrente dei due taglianti fortunati acquistati nella attività da lui gestita.

“Sono rimasto sorpreso – dice il titolare del tabacchi di via Oberdan ai microfoni di Teleclubitalia -. Auguro ai due vincitori tanta fortuna e soprattutto che sappiano gestire il montepremi. Chi ha famiglia, adesso può godersi una vita più rilassata indipendentemente dall’età. E chi ha figli, ora li può sistemare”.

Le altre vincite

Altri biglietti vincenti sono stati acquistati a Sant’Antimo presso il “Primus Cafe”, sul Corso Italia 49 e a Piano di Sorrento. Un altro tagliando fortunato è stato acquistato a Casal Velino, in provincia di Salerno, presso il Bar pasticceria Dolci Sfoglie, in via dei Pini 56.

Record nel record al bar di Atripalda, piccolo comune di 10mila anime dell’Avellinese: al “Paradiso di Stelle”, dove fu già vinta una quota da oltre un milione di euro cinque anni fa, sono state vendute stavolta sei quote ognuna da oltre 4 milioni di euro. Per un totale di 24 milioni di euro. La Campania, infatti, è tra le Regioni più fortunate al SuperEnalotto: sono ben 14 le quote vinte in diverse zone del territorio, un numero cospicuo di giocatori fortunati che le ha permesso piazzarsi al primo posto.