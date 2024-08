Tre persone sono state arrestate ieri, 24 agosto, a Marano e Villaricca, in provincia di Napoli, in relazione a due distinti casi di “cavallo di ritorno“, ossia la richiesta di un riscatto per la restituzione di veicoli rubati. Paolo Frascogna, 45 anni, Michele Panico, 55 anni, e Domenico Napolano, 57 anni, sono accusati di estorsione aggravata e sono ora in carcere. Le indagini stanno cercando di determinare se i due episodi siano collegati e se i tre facciano parte dello stesso gruppo criminale.

Due cavalli di ritorno in pochi minuti a Marano e a Villaricca: tre arresti

Il primo intervento è avvenuto nel pomeriggio, quando un uomo si è rivolto ai carabinieri di Marano per denunciare il furto della sua auto e una successiva richiesta di denaro per la restituzione. I militari hanno organizzato una trappola, recandosi sul luogo dell’incontro con auto civetta e in borghese.

Tre persone sono arrivate a bordo del veicolo rubato, ma, quando si sono accorti della presenza delle forze dell’ordine, hanno tentato di fuggire a piedi. Due di loro sono riusciti a scappare, mentre Frascogna, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.

Poco dopo, si è verificato un secondo caso di estorsione, con modalità simili. Un uomo di Villaricca aveva denunciato il furto della sua auto e la richiesta di riscatto. Anche in questo caso, i carabinieri hanno organizzato un’operazione sotto copertura e hanno arrestato Napolano e Panico, entrambi di Mugnano. Sono in corso indagini per accertare se i due siano gli stessi che erano riusciti a fuggire durante il primo intervento. I tre uomini sono stati trasferiti in carcere e le indagini sono in corso.