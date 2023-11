Due agguati tra Napoli e provincia. Il primo si è verificato alle 9 in via Musci, Pollena Trocchia; l’altro a Ponticelli, periferia est del capoluogo.

Il primo agguato ieri mattina alle 9, ha visto vittima un uomo di 47 anni colpito al braccio destro da un proiettile. Trasportato all’ospedale Villa Betania, l’uomo ha fornito informazioni limitate sulla dinamica dei fatti. Le autorità del commissariato di San Giorgio a Cremano stanno indagando, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Il secondo agguato ha avuto luogo circa tre ore dopo nel quartiere Barra, nella periferia Est di Napoli. Intorno alle 12, un uomo di 46 anni è stato colpito alla gamba destra nelle vicinanze del corso Bruno Buozzi. Dopo essere stato medicato all’Ospedale del Mare, ha fornito la sua versione agli agenti del commissariato di Ponticelli e della Squadra Mobile, offrendo anche lui una descrizione sommaria degli eventi. La Polizia di Stato è al lavoro per stabilire la dinamica dei due ferimenti, ma al momento non emergono collegamenti tra le due sparatorie. Entrambi gli individui feriti non sono in gravi condizioni.