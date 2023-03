A capo del gruppo criminale che gestiva il traffico di droga c’era un 46enne del Parco Verde di Caivano. Crack, hashish, marijuana e cocaina venivano distribuite dalla provincia di Napoli alla vicina provincia di Caserta. L’organizzazione si avvaleva di una fitta rete di pusher e corrieri.

Droga da Caivano e Scampia alla provincia di Caserta: 40 indagati. I nomi

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, al vertice della consorteria criminale c’era un uomo di 46 anni che aveva riciclato i proventi illeciti derivanti dalla vendita di sostanze stupefacenti in una società di noleggio auto (successivamente chiusa). Nell’ambito del blitz eseguito questa mattina dai carabinieri di Madddaloni, infatti, i militari hanno posto sotto sequestro anche otto auto ai compratori, che dovranno dimostrare ora la loro buona fede.

Le indagini coordinate dalla DDA di Napoli hanno permesso di ricostruire la filiera del traffico di droga. La merce partiva dal Parco Verde e in alcuni casi dalle piazze di spaccio di Secondigliano e Scampia per arrivare a Maddaloni e nei comuni dell’hinterland casertano. I fornitori a loro volta si approvvigionavano da narcos calabresi in contatto con i cartelli sudamericani.

Arrestati 11 pusher

Il 46enne di Parco Verde – hanno accertato gli inquirenti – dava direttive agli altri indagati sulle modalità di approvvigionamento soprattutto per evitare le forze dell’ordine. Nonostante gli accorgimenti, però, i carabinieri hanno arrestato in flagranza undici pusher e segnalato per consumo personale tredici assuntori, sequestrando 2,5 chili di stupefacenti e una pistola semiautomatica calibro 6.35 con decine di cartucce.

L’elenco degli indagati

Carcere

Massimo Gallo 1977 Caivano “big”

Pasqualina Cepparulo 1983 Caivano

Vincenzo Di Paola 1982 Caivano “o’ tamarr”

Antonio Casalino 1958 Napoli

Antonio Cesarano 1989 Napoli

Carmine Cesarano 1989 Napoli

Mario Cipolla 1985 Caivano

Eduardo Cipolla 1989 Caivano

Rosario Mandato 1995 Maddaloni

Michele Di Caprio 1983 Maddaloni “o’ ciuccitt”

Giuseppe Dogali 1987 Maddaloni

Antonio Gautieri 1974 Brusciano o’ malese”

Ciro Gallo 1982 Caivano

Ai domiciliari

Maria Antonietta Ravanni 1987 Maddaloni

Indagati a piede libero