MADDALONI. Incidente mortale questa mattina sull’Appia, a Maddaloni. Un uomo di 67 anni ha perso la vita nello schianto tra un’auto e un tir.

Il fatale impatto è avvenuto a Maddaloni all’altezza della frazione Montedecore, nei pressi dell’incrocio con via degli Spallieri.

Incidente mortale a Maddaloni

La vittima era a bordo di una Lancia Y e mentre percorreva la strada si è schiantata con un tir che percorreva l’Appia nel senso opposto. L’impatto è stato violentissimo. L’auto è stata presa in pieno e sbalzata, e per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo lo schianto. Sul posto carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Si tratta di un uomo di 67 anni residente a Casagiove ma domiciliato a Santa Maria a Vico.

La dinamica è da chiarire ma alcune immagini di telecamere di videosorveglianza che sono posizionate in zona hanno ripreso l’incidente e mostrano lo scontro tra auto e tir. Forse un leggere cambio di direzione della Lancia Y nella corsia in cui viaggiava il camion potrebbe essere la causa dell’impatto mortale ma è ancora da verificare. La Lancia Y bianca proveniva dalla direzione Benevento. La strada è stata bloccata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Solo ieri pomeriggio un altro incidente mortale sull’Asse Mediano, precisamente sulla Nola-Villa Literno. A perdere la vita Pasquale d’Agostino, 45 anni, originario di Sant’Antimo ma residente a Sant’Arpino.