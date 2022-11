Un morto e un ferito. E’ il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre a Pozzuoli. La vittima è C.P., un ragazzino di 15 anni del rione Toiano. Grave l’amica, 14 anni, che viaggiava con lui.

Incidente a Pozzuoli, muore 15enne: grave l’amica

Secondo una prima ricostruzione, la coppietta viaggiava in scooter lungo via Raimondo Annecchino quando, in circostanze da chiarire, il mezzo a due ruote si è scontrato contro un’automobile. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione di Arco Felice e a determinare l’impatto sarebbe stato un tentativo di sorpasso. Il 15enne, alla guida del motorino, è morto nell’impatto. Inutili i tentativi di soccorso.

La passeggera invece, 14 anni, anche lei finita rovinosamente sull’asfalto, è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale, al Santa Maria delle Grazie de “La Schiana”, dov’è stata poi ricoverata in prognosi riservata. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia Locale di Pozzuoli, che hanno effettuato i rilievi del caso. Disposta intanto l’autopsia sul corpo del 15enne del rione Toiano.