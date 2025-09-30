Era un ragazzo di soli 17 anni. Si chiamava Cristian Femiano, originario di Caiazzo (Caserta), la giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Strada Provinciale che collega Caiazzo ad Alvignano.

Dramma sulla provinciale tra Caiazzo e Alvignano: in incidente muore ragazzo di 17 anni

Cristian – come si apprende da Edizione Caserta – viaggiava sul sedile del passeggero di un’auto con altri due coetanei, di ritorno da una serata trascorsa in un locale della zona. Per cause ancora da chiarire, la vettura ha improvvisamente sbandato all’altezza del Miglio 25, nei pressi del bar Totem, terminando la corsa contro un muro di recinzione e successivamente contro un’abitazione. L’impatto è stato violentissimo: per Cristian non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Gravissime anche le condizioni degli altri due occupanti: tra loro il fratello della vittima, attualmente ricoverato in prognosi riservata, e un ragazzo di Alvignano che ha riportato lesioni importanti. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti d’urgenza in ospedale. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, i Vigili del Fuoco e più ambulanze. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per accertare le cause della tragedia: non si esclude che una distrazione o l’elevata velocità possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.