Si chiamava Ettore Tarelli l’uomo trovato ieri senza vita sul traghetto “Quirino” Ischia-Pozzuoli. L’uomo, ex responsabile di banca, viveva sull’Isola Verde ed è stato ritrovato dal personale marittimo.

Dramma sul traghetto Ischia-Pozzuoli: trovato morto sulla sua poltrona ex bancario

L’allarme è scattato durante la traversata per Pozzuoli. All’apparenza sembrava dormisse, poi quando il personale di bordo ha provato a scuoterlo ha capito che qualcosa non andava. Tarelli era disteso sulla poltrona. A destare preoccupazione il colore scuro delle mani e le braccia distese verso il basso in una posizione innaturale.

Come spiega Il Golfo 24, ad intervenire è stato il dottor Parisi, un medico presente tra i passeggeri. Il professionista, però, ha tastato il polso e il respiro del 74enne e ha potuto solo constatarne il decesso. Sarebbe stato stroncato da un attacco cardiaco durante il viaggio. L’uomo non ha chiesto aiuto quando si sarebbe sentito male. L’equipaggio ha quindi organizzato lo sbarco dei passeggeri a Pozzuoli, conducendoli attraverso corridoi lontani dal corpo senza vita del Tarelli.

I funerali

La notizia della morte del 74enne è piovuta come un fulmine a ciel sereno sull’isola di Ischia, dove l’ex professionista era molto conosciuto. I funerali si terranno oggi ale 15 e 30 presso la Chiesa del Santo Spirito. Tarelli lascia una compagna, Tina, e i figli Alessandra, Raffaele, Claudio e Rino.