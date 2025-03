Napoli. Dramma sfiorato alla Federico II, crollano calcinacci in aula durante gli esami

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 11 marzo, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli. Durante lo svolgimento di un esame, una parte del solaio è crollata improvvisamente, provocando il distacco di calcinacci. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma alcuni studenti presenti al momento del cedimento sono rimasti sotto choc.

Dramma sfiorato alla Federico II, crollano calcinacci in aula durante gli esami

L’episodio si è verificato in un’aula situata al primo piano dell’edificio di piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. Immediatamente dopo l’incidente, l’aula è stata chiusa al pubblico e, a partire da domani, verrà sottoposta a interventi tecnici di messa in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi.

Secondo quanto dichiarato da Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II, la causa del cedimento sarebbe riconducibile a infiltrazioni d’acqua, che avrebbero indebolito la struttura del solaio. L’Università hanno assicurato che verranno effettuati controlli approfonditi anche su altre aule del plesso per verificare la stabilità degli edifici e garantire la sicurezza di studenti e docenti.