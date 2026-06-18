Qualiano, ladro di rame da colonnine delle ricariche elettriche: arrestato 44enne italiano

Tentato furto di rame da una colonnina di ricarica per auto elettriche nella notte a Qualiano. I carabinieri della stazione locale, durante un servizio di controllo in via San Francesco a Patria, hanno notato tre uomini intenti a manomettere un totem di ricarica rapida installato presso un distributore di carburanti.

Qualiano, ladro di rame dalle colonnine delle ricariche elettriche: arrestato 44enne italiano

Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato la fuga. Due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo è stato bloccato dai militari con il supporto della Sezione Radiomobile. Durante le fasi dell’arresto avrebbe anche opposto resistenza. In manette è finito Antonio Pezzella, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo dovrà rispondere di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Secondo quanto accertato dai carabinieri, Pezzella e i complici stavano tentando di impossessarsi di alcune scatole contenenti rame custodite all’interno della colonnina di ricarica.

Il rame è da tempo uno dei materiali maggiormente presi di mira dai ladri per il suo valore sul mercato dei rottami. Negli ultimi anni, oltre a infrastrutture ferroviarie, impianti industriali e reti di telecomunicazione, anche le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono diventate obiettivi dei furti. I danni provocati agli impianti, tra riparazioni e interruzioni del servizio, risultano spesso superiori al valore del materiale sottratto. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare i due complici riusciti a fuggire.