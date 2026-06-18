È stato un controllo alla circolazione stradale, effettuato nella notte del 18 giugno dai Carabinieri, a consentire di recuperare dodici sedie in plastica asportate poco prima dall’area esterna di un esercizio pubblico di Aversa e di arrestare un uomo gravemente indiziato del furto. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura Fiat Panda mentre percorreva la rampa di accesso alla Strada Provinciale 335, nel territorio di Lusciano.

Aversa, ruba dodici sedie di plastica di un bar e le carica in auto: arrestato

Durante le verifiche, all’interno del veicolo sono state rinvenute dodici sedie in plastica, circostanza che ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Le immediate attività investigative, supportate dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto pochi minuti prima ad Aversa, dove le sedie erano state prelevate dal gazebo esterno di un bar situato in via Enrico Fermi.

L’uomo, un quarantottenne domiciliato nell’area a nord di Napoli e già censito dalle forze dell’ordine, è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di furto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva recuperata è stata repertata e posta sotto sequestro in attesa della restituzione al legittimo proprietario. La procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.