Tragedia sfiorata in via Altamura al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, un grosso albero si è abbattuto su un’auto in sosta.

Dramma sfiorato a Napoli, albero cade e distrugge un’auto

Il veicolo è stato fortemente danneggiato dall’enorme tronco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto in una strada molto frequentata, sempre piena di pedoni e di automobili.

A segnalare l’episodio sono i consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella, Francesco Flores e Antonio Culiers. Il caso è stato segnalato ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Si tratta del secondo caso di cedimento in poco più di un mese.