Momenti drammatici vissuti ieri dal cantante Enzo Gragnaniello. Il cantautore napoletano è stato colto da un malore mentre era sul palco a Camigliano, in provincia di Caserta, in piazza Kennedy.

Paura per Enzo Gragnaniello: malore durante il concerto

Secondo quanto riportato da CasertaNews, il 67enne si sta esibendo quando non si è sentito bene. Il concerto si stava avviando alla conclusione ma l’autore partenopeo si è accasciato sul palco davanti agli occhi attoniti dei presenti.

Poco dopo le 23 sono scattati subito il soccorsi. I sanitari del 118, giunti in piazza Kennedy, hanno immediatamente trasportato il 67enne dal paesino della provincia all’ospedale Civile di Caserta. Presso il nosocomio del capoluogo è scattato il ricovero.

Giallo sulle cause

Non si conoscono le ragioni del malore che ha colpito Enzo Gragnaniello. Sono in corso accertamenti medici e diagnostici per escludere eventuali problemi di natura cardiocircolatoria. Secondo le ultime informazioni ricevute da amici che hanno contattato la famiglia nottetempo le sue condizioni sono migliorate. Resta sotto osservazione.