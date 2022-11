Dramma nello stabilimento Stellantis: Giuseppe è in fin di vita dopo essere stato investito

Un uomo è in fin di vita dopo essere stato investito da un furgone di una ditta esterna nella serata di ieri, intorno alle ore 20. I fatti sono accaduti nello stabilimento Stellanitis, a Pomigliano, in provincia di Napoli.

Dramma a Pomigliano: Giuseppe è in fin di vita dopo essere stato investito

Giuseppe Gaviglia, questo è il nome della persona investita, ora è ricoverato in fin di vita all’ospedale del Mare di Napoli: ha riportato un gravissimo trauma cranico e la frattura del bacino. Le cause di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento

L’uomo, 55 anni, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito nell’ospedale del Mare di Napoli. Sul luogo dell’incidente sono giunti i militari dell’arma che hanno interrogato a lungo i presenti e l’autista dell’altro camion che ha investito il collega. E’ stato anche sottoposto all’alcol test e al narcotest.

Subito dopo l’incidente il sindacato della Fiom dello stabilimento Stellantis di Pomigliano ha indetto un’ora di sciopero perché lamentano la scarsa illuminazione del piazzale dove si è verificato l’incidente.