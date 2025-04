Dramma ieri mattina alle ore 13:00 nella zona industriale ASI di Carinaro, presso il deposito della ditta Comifar Distribuzione. Come spiega Casertace, Pasquale Cicatiello, 40 anni, originario di Sant’Arpino ma residente a San Prisco, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava sul posto di lavoro.

Dramma nella zona ASI di Carinaro, Pasquale si sente male a lavoro e muore a 40 anni

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – sposato – avrebbe avvertito un malessere e contattato telefonicamente la moglie per chiederle di andarlo a prendere. Tuttavia, poco dopo la chiamata, si è accasciato a terra. All’arrivo dei sanitari del 118, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata sequestrata e trasferita presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove sarà eseguita l’autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso.