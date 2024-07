Dramma a Vico Equense, nella penisola sorrentina di Napoli, dove una donna è precipitata dal balcone di casa mentre stava effettuando alcune pulizie domestiche.

Dramma nel napoletano, perde l’equilibrio e cade dal balcone di casa durante le pulizie

Secondo una primissima ricostruzione, la signora, 62enne, avrebbe perso l’equilibrio mentre stava effettuando alcuni lavori domestici precipitando per circa 4 metri dal parapetto del balcone della propria abitazione in via Paradiso, a Vico Equense.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’Ospedale del Mare di Napoli, dove tutt’ora è ricoverata e si trova in prognosi riservata e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso e, anche se nessuna pista è finora del tutto esclusa, sembrerebbe essersi trattato di un incidente domestico che solo per puro caso non ha avuto conseguenze fatali.