E’ morto dopo una settimana di agonia Pasquale Cosenza, 38enne di Macerata Campania, rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Capua la scorsa settimana. A riportare la notizia è EdizioneCaserta.

Precipita mentre monta pannelli fotovoltaici, morto 38enne

Secondo una prima ricostruzione, Pasquale stava effettuando degli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici in provincia di Caserta insieme a un collega quando, in circostanze da chiarire, sono entrambi caduti.

Dopo lo schianto al suolo, l’amico 43enne ha riportato ferite guaribili in 40enne; Pasquale, invece, è stato trasportato in serie condizioni in ospedale. Troppo gravi per lui le ferite riportate nella caduta. Il suo cuore ha smesso di battere in queste ore.

Lascia la moglie, sposata nel 2021, ed una bimba piccola. Pasquale era considerato un grande lavoratore e una persona benvoluta da tutti. La salma è stata già trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’esame autoptico. Sul caso indagano i carabinieri.