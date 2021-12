Dramma nel casertano, si accascia al volante e muore. La tragedia è avvenuta oggi lunedì 13 dicembre in via Cornato, a Maddaloni. Un uomo di 75 anni è deceduto mentre era a bordo della proprio auto.

Maddaloni, muore mentre è in auto

L’anziano signore si stava recando in ospedale perché non stava bene. Purtroppo non ha fatto in tempo, è deceduto mentre guidava e l’auto è finita fuori strada.

Alcuni automobilisti in transito, accortisi di quanto stava avvenendo, hanno allertato i soccorsi, ma quando questi ultimi sono giunti sul posto non c’era già più nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.