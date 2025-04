Tragedia questa mattina a Torre del Greco, in via Agostino Brancaccio, arteria di collegamento tra via Beneduce e via Guglielmo Marconi, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto da un passante.

Tragedia a Torre del Greco: trovato cadavere in strada

Come riporta il quotidiano online Metropolis, perdere la vita, con ogni probabilità a causa di un improvviso malore, sarebbe stato un noto orefice della zona, che secondo le prime informazioni stava rientrando verso la propria attività.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato il corpo a terra e hanno allertato i carabinieri . Sul posto sono immediatamente giunti i militari dell’Arma e i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo una prima ipotesi investigativa, l’uomo – le cui generalità non sono ancora state rese note – sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo, ma sarà la Procura di Torre Annunziata, in accordo con il parere del medico legale, a decidere se disporre o meno l’autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte. Nel frattempo, via Brancaccio è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso