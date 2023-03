Un ragazzo di 12 anni è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Moscati di Avellino dopo essere stato investito da un’auto in corso nel centro città. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 marzo, in via Roma, nei pressi della villa comunale.

Dramma ad Avellino, 12enne investito da auto in corsa

Come anticipa l’Ansa, il giovane è stato soccorso immediatamente dall’automobilista che lo ha preso in pieno. Subito dopo sono giunti i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia municipale e della Questura che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il ragazzo, originario di Avellino, è stato sottoposto ad una accertamenti strumentali (tac, ecografie, radiografie) da parte dei medici del pronto soccorso dell’ospedale avellinesse.