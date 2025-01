Ha perso quattro dita per raccogliere un petardo inesploso. Vittima un 65enne di Qualiano che ieri mattina ha pagato a sue spese le conseguenze del fenomeno dei botti illegali diffuso tra Napoli e provincia nel periodo di Capodanno.

Dramma di inizio anno a Qualiano, raccoglie petardo inesploso: perde la mano

Come anticipa Il Meridiano, e così come confermato dai carabinieri, l’uomo si trovava in via Di Vittorio nella tarda mattinata di ieri, 1 gennaio, quando ha visto un petardo a terra. Quando ha deciso di chinarsi e prenderlo in mano, il botto è esploso ferendolo gravemente agli arti superiori. Trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, è stato poi trasferito all’Ospedale Pellegrini di Napoli. Sottoposto a intervento chirurgico, avrebbe perso ben quattro dita della mano. A quanto pare il 65enne non si sarebbe reso conto della pericolosità dell’oggetto raccolto.

Non si tratta purtroppo dell’unico episodio negativo legato alla notte di Capodanno. Nella vicina Giugliano, in via Tolomeo, un proiettile sparato da ignoti durante i festeggiamenti ha raggiunto la finestra di una famiglia bucando la persiana, per fortuna senza ferire nessuno degli occupanti. Su entrambe le vicende indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano.