Un giovane di soli 21 anni è morto folgorato questo pomeriggio. Si tratta di un ragazzo residente nel campo rom di Scampia che è stato trasportato da alcuni amici già senza vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Medici e infermieri hanno provato a rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

Morto folgorato 21enne del campo rom di Scampia

Al San Giuliano sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano. Sul caso sarà aperta un’indagine. Non è chiaro come il giovane siano entrato in contatto con l’energia elettrica, se nell’accampamento o all’esterno. Questo sarà chiarito successivamente dalle indagini.

Poco più di un mese fa la tragedia della piccola Michelle, al campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Anche la piccola di soli 6 anni morì folgorata ma per un cavo dell’energia elettrica scoperto presente nell’accampamento lungo la circumvallazione esterna.