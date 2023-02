NAPOLI. Dramma del freddo e della solitudine a Napoli questa mattina. Un uomo è stato ritrovato senza vita in strada.

Napoli, morto in strada per il freddo

I fatti in piazza Enrico De Nicola dove sono intervenuti i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto – su richiesta del 118. L’uomo, un senza fissa dimora senza documenti, è stato trovato già morto in un giaciglio che aveva preparato per la notte.

La causa del decesso da una primissima ricostruzione sembra essere riconducibile alle rigide temperature della notte. La vittima sembrerebbe essere di origine nord africana in un’età che va dai 30 ai 40 anni. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per ricostruire quanto accaduto e le cause della morte.

In queste ultimi giorni a Napoli, a causa del drastico calo delle temperature, sono tanti i clochard che hanno provato a cercare riparo. L’amministrazione ha tenuto aperta la stazione della metropolitana Museo proprio per dare un tetto ai senza fissa dimora. Soluzione che forse non conosceva l’uomo deceduto questa notte in piazza Enrico De Nicola.