Tragedia a Napoli, muore carbonizzata 23enne ucraina. Poche ora fa, in un’ abitazione in vico I Sant’Antonio Abate, al civico 21, si è sviluppato un incendio per cause accidentali.

Tragedia a Napoli, muore 23enne

All’interno della casa c’era Anastasiia Bondarenko 23enne ucraina, in Italia da circa due mesi, in compagnia della la figlia di 5 anni. Le fiamme hanno divorato l’intera abitazione e per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Carabinieri e pompieri sul posto

Fortunatamente la piccola si è riuscita a salvare e ora sta bene. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia Stella per le indagini del caso e accertare la dinamica di quanto accaduto. Anche i Vigili del Fuoco sono arrivati sul luogo della tragedia subito dopo l’allarme scattato e sono riusciti a domare le fiamme con non poca difficoltà.