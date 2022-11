E’ stato ritrovato senza vita all’interno del capannone in cui lavorava Cristiano Luciano, 40enne di Marano. La notizia del suo decesso è rimbalzata in questi giorni sui social, gettando nello sconforto amici e parenti.

Lutto a Marano, Cristiano trovato nel capannone: domani i funerali

Le circostanze della morte non sono chiare. Da quanto si apprende, Cristiano si sarebbe tolto la vita sul posto di lavoro, nella fattoria di sua proprietà dove gestiva un’azienda di allevamento. Relativamente al decesso, non si escludono altre ipotesi, su cui però faranno luce le forze dell’ordine. I soccorsi, intervenuti sul posto, si sono rivelati inutili e i sanitari hanno potuto solo constatare la morte del 40enne. I funerali si terranno domani, 4 novembre, presso la Parrocchia di San Castrese a Marano, alle 11. Separato, Cristiano lascia due figlie.

Cordoglio sui social

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sul web. In molti lo ricordano come una brava persona ed un onestissimo lavoratore. “Non devono avere pace le persone che ti hanno fatto stare male – scrive l’amico Domenico in un commovente post su Facebook – non meritavi tutta questa cattiveria gratuita. Sei sempre stato un bravo ragazzo appartenente a una bravissima famiglia. Sto male solo a pensarci al gesto che hai compiuto. La disperazione nn perdona alle brave persone. Adesso sicuro sei in un posto migliore dove puoi vegliare le tue piccole bambine…”.