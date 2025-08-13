Nei giorni di luglio, due bar delle zone di Giugliano e Villaricca, “Premiere” e “Mya”, sono stati presi di mira da un uomo armato di pistola.

Doppia rapina nei bar di Giugliano e Villaricca: arrestato 45enne armato di pistola

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il malvivente, un 45enne di Villaricca già noto alle forze dell’ordine, si è impossessato di un bottino di pochi euro, seminando paura tra clienti e personale. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giugliano, dopo aver raccolto le prime testimonianze e visionato le immagini di videosorveglianza, hanno individuato il sospettato nel centro cittadino, mentre era a bordo dello scooter utilizzato durante le rapine. L’uomo è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione, confermando il collegamento con i due episodi.

Dopo i controlli di rito, il 45enne è stato condotto in carcere a Poggioreale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali nella zona.

