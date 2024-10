Dopo l’incidente su Via Roma a Giugliano è ancora allarme sicurezza in strada

Stanno meglio le due ragazzine di 13 anni investine da uno scooter in via Roma a Giugliano sabato scorso. Una si sta riprendendo poco alla volta, sebbene ci voglia del tempo per stabilizzarsi del tutto, mentre l’altra ha il gesso, ma sta bene. Un episodio che racconta un normale week end in centro fatto di scorribande senza regole. Tante, anche in passato, le denunce di scooter che scorrazzano in barba a ogni regola e vivere civile. Sono mesi che cittadini e residenti del centro denunciano uno stato di totale degrado e strade impraticabili. Qualche residente non vuole mostrarsi in viso. C’è chi affida lo sconforto di trovare una Giugliano invivibile in un post sui social, mentre si fa sempre più insistente la richiesta di maggior sicurezza.