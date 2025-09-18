Un secondo incendio è divampato nel pomeriggio di oggi tra Parete e Giugliano, a distanza di nemmeno due ore da quello che ha interessato uno stabilimento nell’area industriale ASI. Una densa nube nera si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza e dai comuni limitrofi.

Dopo incendio in zona Asi, rogo tossico tra Giugliano e Parete: nube nera si alza verso il cielo

Le fiamme si sono sviluppate nella zona retrostante il campo rom, in direzione di Parete, dove sarebbero andati a fuoco cumuli di rifiuti e materiale plastico. L’ennesimo rogo tossico e l’odore acre sprigionato dalla combustione ha subito allarmato centinaia di residenti che, immediatamente, si sono barricati in casa.

L’episodio si aggiunge all’incendio registrato alle 14.30 nello stabilimento della GRS Chemical Technologies S.r.l. in zona ASI a Giugliano. In quel caso le fiamme, per cause ancora da chiarire, hanno interessato gli ambienti interni della fabbrica specializzata in soluzioni chimiche. Non si registrano feriti, mentre l’area è stata posta in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Compagnia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di verifica delle condizioni ambientali.