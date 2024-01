Non sono trascorse neanche 24 ore dall’ultimo incidente al Corso Malta – che ha visto coinvolto un bus dell’Anm – che ieri sera si è registrato l’ennesimo sinistro nella stessa zona. All’incrocio tra via Nuova Poggioreale e via Porzio si sono scontrati un’auto e uno scooter, in circostanze ancora da chiarire.

Dopo il bus Anm, un altro incidente al Corso Malta: ferito un centauro

L’impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio il centauro in sella al ciclomotore che è stato scaraventato a terra. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, con la pattuglia mobile dell’Unità Operativa Vomero e due ambulanze del 118. Il ferito, dopo le prime cure mediche, è stato trasportato in ambulanza al vicino pronto soccorso.

Il secondo in pochi giorni

L’incidente di ieri si è verificato a poche ore di distanza da un altro grave sinistro, che ha visto coinvolto un bus dell’Anm, della linea 130, che ha perso il controllo schiantandosi contro i paletti e poi un muro. Nell’impatto una passeggera di 74 anni è stata sbalzata fuori ed è rimasta ferita. La donna è stata trasportata al Cardarelli dove è ricoverata in prognosi riservata. Ferito anche l’autista, ma non in modo grave.