Tragico incidente ieri sera al corso Malta, dove un autobus dell’Anm, per motivi ancora in corso di accertamento, è andato fuori strada andando a impattare contro un muro. Due i feriti: una signora di 74 anni, sbalzata all’esterno dell’autobus e finita sul selciato; e l’autista, ricoverato all’Ospedale del Mare per accertamenti. Napoli, autobus si schianta al corso Malta: feriti conducente e passeggera

L’autobus, che stava coprendo il percorso della linea dal Vomero e dall’Arenella a Poggioreale e alla stazione Garibaldi via tangenziale, alla fine della rampa della stessa tangenziale è uscito dalla carreggiata andando a sbattere prima contro il guardrail, poi contro i dissuasori del marciapiede per terminare la sua corsa schiantandosi contro il muro di contenimento del sottopassaggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e diverse ambulanze del 118. Solo le verifiche tecniche sull’autobus e gli esami medici del conducente potranno chiarire le cause di questo incidente.

La ferita più grave, una donna di 74 anni, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. L’impatto violento ha fatto sì che la passeggera finisse fuori dal finestrino, riportando gravi ferite.

Le ipotesi

Spetterà agli inquirenti capire cosa sia successo ieri sera e come mai l’autobus abbia sbandato, andando a schiantarsi contro un muro. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella di un malore improvviso del conducente o un guasto al mezzo che stava circolando dal mattino.

Intanto, ieri sera, l’Anm ha diffuso un comunicato stampa, scrivendo:

“Oggi 2 dicembre 2024 intorno alle ore 19 un autobus in servizio sulla linea 130 è uscito dalla corsia stradale e ha investito dei dissuasori all’altezza del Corso Malta in direzione del Centro Direzionale. Sono rimasti feriti oltre all’autista una passeggera che era presente sull’autobus. Al momento sia la passeggera che l’autista sono stati ricoverati per accertamenti.

Si stanno approfondendo le cause dell'incidente al momento si è certi che il bus era in servizio dal mattino e che l'autista è un conducente di ANM con una lunga esperienza di guida alle spalle".