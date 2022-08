Ha riaperto oggi il ponte che collega Lago Patria a Castel Volturno. Dopo ben 3 anni di interdizione da stamane il ponte è riaperto al traffico a senso unico alternato.

Riapre il ponte tra Lago Patria e Castel Volturno

Una lunga storia quella che riguarda quel tratto di strada che collega i due comuni confinanti. Chiuso nel 2019 perché ritenuto pericolante a seguito di alcune verifiche, si sono resi necessari lavori che si sono protratti più del previsto. Tutte le varie date annunciate di riapertura sono poi state disattese. L’ultima annunciata alla cittadinanza era quella del 15 luglio, non rispettata.

Da oggi il ponte non è più interdetto da un lato e dall’altro ed è possibile il passaggio così che per raggiungere la Domiziana da un lato o dall’altro non bisogna più fare i percorsi alternativi. Tra gli utenti sui social c’è chi insinua sia stato riaperto solo perché oggi e domani c’è, proprio a Castel Volturno, il concerto di Jovanotti e dunque, visto l’afflusso di auto che ci sarà in questi due giorni, hanno provveduto alla riapertura.

In questi tre anni i residenti della zona hanno sofferto non poco i disagi per la chiusura così come diverse attività che insistevano proprio a ridosso del ponte sono state costrette a chiudere.