Lo avevamo annunciato: l’estate è agli sgoccioli. Domani, giovedì 15 settembre, potrebbe essere l’ultimo giorno di questa lunga stagione rovente. Da venerdì, infatti, le temperature massime e minime scenderanno e una perturbazione dal Nord Europa porterà temporali e pioggia in grande parte della Penisola.

Campania, l’ultimo giorno d’estate. Da venerdì temporali e temperature in calo

Afa e calura stanno per lasciare le nostre latitudini. Dopo le temperature record di questi giorni, con la colonnina di mercurio che ha segnato anche 32/33 gradi al Sud, l’autunno farà il suo ingresso in Italia. Giovedì potrebbe essere l’ultima giornata di caldo e sole. Da venerdì l’irruzione di un ciclone nordico cambierà infatti la situazione meteorologica di gran parte del Tirreno. Previsti rovesci a carattere temporalesco in Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana fino a sabato 17.

La perturbazione investirà soltanto parzialmente le altre regioni del Sud (Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), dove si prevede ancora bel tempo. Tuttavia, a partire dal weekend, ci sarà una svolta termica che porterà un abbassamento generale delle temperature in tutto il Paese. Le massime scenderanno a 25 gradi e le minime potranno toccare anche i 15 gradi, in linea con i valori stagionali. L’estate, ormai agli sgoccioli, durerà invece ancora qualche giorno in Sicilia, dove il termometro resterà al di sopra dei 30 fino alla prossima settimana.