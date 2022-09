Durerà ancora qualche giorno l’anticiclone africano che ha prolungato l’estate fino a metà settembre. Poi da giovedì e venerdì una perturbazione dal Nord Europa farà in suo ingresso al Centro/Nord portando temporali e piovaschi anche in Campania.

In arrivo i temporali, estate agli sgoccioli al Centro-Nord

A confermare i prossimi scenari è il sito 3bmeteo.com. “Ci sarà un sussulto d’estate sull’Italia con l’arrivo nelle prossime 48 ore dell’anticiclone africano” , spiegano gli esperti. “Fino a martedì compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento, su valori ben superiori alla media del periodo. In particolare al Sud, Sicilia e Sardegna entro mercoledì si potranno registrare punte di 35-37°C se non picchi localmente superiori. Punte di oltre 30°C si potranno comunque registrare anche al Nord, fino a 33-34°C al Centro”.

Temperature record potranno registrarsi nei prossimi giorni a Palermo o Catania, con massime quasi vicine ai 40 gradi. Della nuova ondata di caldo risentirà anche la Puglia: Bari e Foggia toccheranno massime di 33/34 gradi a metà settimana, così come Lecce o Brindisi. Temperature alte ma più miti nelle altre città del sud come Napoli o Cagliari. Anche Roma manterrà valori tra i 29 e i 32 gradi.

La svolta

L’anticiclone africano mostrerà i primi segnali di indebolimento a partire da giovedì 15 settembre, con l’incursione di una perturbazione proveniente dal Nord Europa che porterà fresco e piogge soprattutto sule Alpi e nel Nordest. “Tra giovedì e venerdì atmosfera decisamente più instabile al Centronord con rovesci e temporali sparsi – spiega 3bmeteo.com -, che a tratti potranno risultare violenti, accompagnati da grandine e/o colpi di vento o a carattere di nubifragio. Tra le regioni più a rischio in tal senso Toscana, Umbria, Lazio e in generale il Nordest ma, come sovente accade in queste circostanze, le precipitazioni saranno estremamente irregolari sul territorio.

Anche il Sud potrebbe essere parzialmente interessato da questa ondata di maltempo. Soprattutto il Molise, l’Alta Puglia, la Sardegna e parte della Campania. Le temperature saranno così in progressivo calo a partire dal Nord Italia, ma mediamente farà ancora caldo fino a venerdì, in particolare al Centrosud, eccetto temporanee rinfrescate durante i passaggi temporaleschi. Dal weekend, poi, cioè da sabato 17 e domenica 18 settembre, calerà anche un fronte freddo dal Nord Europa che porterà un primo assaggio di autunno anche sull’Italia, con le temperature minime che per la prima volta scenderanno sotto i 15 gradi dopo settimane di caldo intenso.