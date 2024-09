Impegno di Coppa Italia per il Napoli, che domani al Maradona riceverà il Palermo per i sedicesimi di finale. L’ostacolo rosanero dovrà essere superato per accedere agli ottavi, e gli uomini di Conte dovrebbero dare spazio a chi ha trovato meno minuti in questo inizio di campionato. La formazione dovrebbe essere stravolta, con Gilmour, Marin e Neres pronti all’esordio da titolari.

Conte conferma la difesa a 4, esordio per Marin

Con Meret fuori, tra i pali ci sarà Caprile. Conte conferma quanto visto a Torino contro la Juventus, riproponendo la linea difensiva a 4. Si rivede Mazzocchi sulla destra al posto di Di Lorenzo. La coppia centrale dovrebbe vedere l’esordio di Rafa Marin, affiancato da Juan Jesus, mentre sulla sinistra Spinazzola è favorito su Olivera nella solita alternanza.

Rivoluzione anche in attacco, esordio da titolare per Neres

A centrocampo, un altro esordio da titolare è quello di Gilmour, che probabilmente giocherà al fianco di Lobotka. In attacco, il quarto esordio di un acquisto estivo: Neres partirà titolare a destra, con Ngonge probabilmente schierato a sinistra, e Raspadori da sottopunta alle spalle di Simeone. Dieci cambi rispetto all’ultima formazione vista allo Stadium.