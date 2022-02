C’è un silenzio irreale nel grande sagrato della chiesa parrocchiale, affollato come non mai per dare l’ultimo saluto a Rosa Alfieri, la 23enne strangolata e uccisa da Elpidio D’Ambra all’interno del suo appartamento, a Grumo Nevano.

Dolore a Grumo Nevano, oggi l’ultimo saluto a Rosa: folla e commozione ai funerali

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno riempito la basilica di San Tammaro per rendere l’ultimo omaggio alla ragazza. Tra i presenti ci sono soprattutto giovani. Ragazzi e ragazze indossano magliette bianche con impresso il volto della 23enne.

Ad officiare i funerali il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, alle ore 11, con il parroco di San Tammaro, don Carmine, che ha visto crescere la giovane Rosa. L’arrivo del feretro è stato accolto con commozione dai genitori di Rosa e dai cittadini presenti. In particolare la mamma della 23enne è scoppiata in lacrime e si è accovacciata sulla bara bianca prima che cominciasse la cerimonia funebre.

Ai cancelli sono stati appesi striscioni con messaggi di affetto per la ragazza: “Sei la nostra guerriera, il nostro sorriso, il nostro punto di forza, ti porteremo sempre nel nostro cuore. Non ti dimenticheremo mai. Fai buon viaggio Piccolì”, c’è scritto su uno striscione. Su un altro si legge: “La tua luce sarà sempre con noi”. Ci sono poi tanti messaggi dei bimbi del Circolo didattico “Giovanni Pascoli” di Grumo Nevano: “Le donne – si legge in uno di questi – non sono palloncini da far volare via”.