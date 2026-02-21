Sono ore di angoscia per la famiglia di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, scomparso da quattro giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera. Il giovane si trovava a Saint Moritz per lavoro quando, lo scorso 18 febbraio, si sono perse le sue tracce.

Disperso a Saint Moritz, l’appello della madre: “Aiutateci a trovarlo. Offro 10mila euro”

A lanciare un accorato appello è la madre, Raffaela, che chiede l’aiuto di chiunque possa fornire informazioni utili alle ricerche. «Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie», scrive la donna.

Le operazioni di ricerca sono in corso e vedono impegnate le autorità svizzere, ma la famiglia ha deciso di amplificare l’appello attraverso i social e i contatti diretti con il mondo dell’escursionismo e dell’alpinismo. Il messaggio è rivolto in particolare a gruppi di alpinisti, guide alpine, squadre di ricerca volontarie, escursionisti, rifugisti e a chiunque disponga di un drone nella zona di Saint Moritz.

«Come madre, vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi», aggiunge Raffaela, che ha anche annunciato una ricompensa di 10mila euro per chiunque riesca a fornire elementi decisivi per ritrovare il figlio. Chiunque si trovi nell’area indicata o sia in possesso di informazioni, anche apparentemente insignificanti, può contattare immediatamente il numero +39 3202606697. «È prevista una ricompensa di 10mila euro per chiunque riesca a trovarlo e vi chiedo di condividere questo appello il più possibile. Mio figlio deve tornare a casa», conclude la madre.