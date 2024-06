Bilancio amaro di fine anno a Pozzuoli sul fronte della dispersione scolastica. I carabinieri hanno denunciato 106 persone per inosservanza dell’obbligo di istruzione minorile, evidenziando una situazione critica. Si tratta di genitori che non hanno permesso a 68 minorenni di frequentare regolarmente la scuola.

Dispersione scolastica, a Pozzuoli 106 genitori denunciati

Tra questi, ben 24 non hanno mai messo piede in aula, privandosi completamente dell’istruzione. Gli altri 44, invece, hanno frequentato la scuola in modo sporadico, senza raggiungere il numero di presenze necessario per completare l’anno scolastico in modo adeguato.

In alcuni casi, nonostante gli avvertimenti formali emessi dal Sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, gli alunni non hanno ripreso a frequentare la scuola. Attualmente, ulteriori ammonimenti sono in fase di istruzione da parte del Comune, che lavora in stretta sinergia con i carabinieri e le altre istituzioni competenti per affrontare e arginare il problema.