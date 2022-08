Lite tra coinquilini finisce nel sangue. A San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un uomo di 36 anni, A.M.R.J., di origini bengalesi, ha accoltellato a più riprese l’inquilino nella loro abitazione, in via XX Settembre.

Discute con l’amico nel Napoletano e lo accoltella con mannaia e coltello da cucina

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, dopo la segnalazione di una persona ferita, i quali hanno trovato un uomo disteso sul divano macchiato di sangue. Nonostante le ferite, la vittima ha raccontato ai poliziotti di aver discusso – per motivi ancora da accertare – con un suo coinquilino. Quest’ultimo, secondo il racconto dell’uomo, si è poi diretto in cucina dove ha prelevato da un cassetto una mannaia e un coltello. Dopodiché si è avvicinato a lui e lo ha colpito ripetutamente con le armi da taglio in varie parti del corpo.

In quei frangenti, gli agenti hanno visto un uomo scendere le scale dello stabile e, grazie alle descrizioni fornite dal ferito e da altri coinquilini, lo hanno riconosciuto e arrestato per tentato omicidio aggravato. Il 36enne ha precedenti di polizia ed è anche risultato irregolare sul territorio nazionale. Il ferito, invece, è stato accompagnato al vicino nosocomio per le cure del caso. Sotto choc, invece, gli altri coinquilini che hanno assistito alla scena.