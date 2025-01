Il ritorno tra i banchi di scuola dopo le vacanze natalizie è stato segnato da disagi per molti studenti ad Aversa. Infiltrazioni alle controsoffittature, riscaldamenti spenti o malfunzionanti e aree interdette.

Disagi e infiltrazioni scuole ad Aversa, Girone: “È vergognoso”. Oliva: “Eseguiti già interventi”

A denunciare la situazione è il consigliere di minoranza Marco Girone (Pd), che ai microfoni di Teleclubitalia ha dichiarato: “Strutture scolastiche che versano in uno stato vergognoso. Ieri sono stato alla De Curtis e ho visto bambini che facevano lezione lungo i corridoi perché all’interno c’erano perdite d’acqua. Quei 140mila euro dell’accordo quadro fatto a novembre per la manutenzione degli edifici comunali, tra cui edifici scolastici, come sono stati spesi? Ma non ho ancora ricevuto alcuna risposta”.

Dal canto suo, l’assessore alla pubblica istruzione e vicesindaco Alfonso Oliva precisa: “Il Comune sconta manutenzioni mai fatte in passato agli edifici scolastici. Ogni giorno, purtroppo, ci sono problematiche. Io sono in contatto con i dirigenti scolastici con i quali parlo frequentemente. Per quanto riguarda gli interventi da programma, sono stati effettuati in tutti gli edifici scolastici”.