Nuovo disagio per gli automobilisti che percorrono via Colonne tra Melito e Giugliano. Per i lavori al sistema fognario già in corso, infatti, chiuderà in entrambi i sensi di marcia un altro tratto dell’asse viario fino al civico 48 e 25 A (all’altezza della farmacia ‘Le Colonne’).

Nuovi disagi alle colonne di Giugliano, da lunedì chiude nuovo tratto di strada

Il cantiere partirà lunedì 16 ottobre e avrà la durata di tre settimane. Un divieto di transito che avrà ulteriori ripercussioni sulla viabilità cittadina tra Melito e Giugliano dopo quelli già arrecati dai lavori EAV all’esterno della stazione della Metropolitana.

Come anticipa Melitoonline, la polizia locale di Melito ha previsto un percorso alternativo per provare a ridurre i disagi degli automobilisti. Per i veicoli provenienti da via Roma o Corso Europa non sarà possibile continuare lungo via Colonne verso Giugliano ma occorrerà procedere lungo via Signorelli.