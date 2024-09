E’ stata pubblicata stamane su Il Mattino la notizia della partecipazione del consigliere regionale Pasquale Di Fenza alla festa di Laura Simeoli, figlia di Antonio condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Gli scatti della sua partecipazione al party di compleanno sono divenuti notizia e commentati anche da colleghi in consiglio regionale. L’esponente di Azione finito sotto accusa ha detto la sua nel corso di Campania Oggi, trasmissione di apporfojdiamento di teleclubitalia in onda dal martedì al giovedì.

Di Fenza replica poi anche ai colleghi in consiglio che hanno commentato la vicenda e cioè Borrelli e Nappi.