È in coma e rischia la vita il poliziotto di 28 anni, napoletano, che ha tentato invano di impedire la fuga ad un detenuto evaso dall’ospedale San Paolo di Milano lanciandosi da una finestra. I fatti sono accaduti alle prime luci dell’alba di oggi giovedì 21 settembre.

Detenuto si lancia dalla finestra e fugge, poliziotto napoletano finisce in coma per inseguirlo

Stando a quanto riferisce il segretario del sindacato del Corpo della polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, Mordjane Nazim, palestinese di 32 anni, si trovava in una stanza del pronto soccorso al piano terra quando si sarebbe lanciato da una finestra. Il giovane poliziotto, nel tentativo di inseguirlo, è caduto e ha sbattuto la testa. Avrebbe riportato un trauma cranico, emorragia cerebrale e lesioni alle vertebre cervicali. È stato subito soccorso dagli operatori del pronto soccorso, poi stabilizzato e intubato. Il 28enne è stato poi trasferito all’ospedale San Carlo dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. In mattinata è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico.

Il detenuto era arrivato nella serata di ieri ed era stato portato d’urgenza al pronto soccorso in un reparto ordinario, non quello destinato ai carcerati. Il 32enne era stato arrestato con l’accusa di rapina in concorso dopo che ad agosto aveva rapinato una persona del suo Rolex.