Domenica 8 ottobre alle ore 15:00 si è svolta la prima giornata di Campionato di seconda categoria del girone E, dove l’Atletico Calvizzano si è sfidata nel derby con il Real Marano.

Derby Atletico Calvizzano-Real Marano: pareggio 3-3

Dopo pochi minuti dal calcio di inizio i ragazzi di Mister Borriello trovano una conclusione di gioco con il numero 11 Antonio Nuzzolo, in fuori gioco secondo il direttore di gara. A metà del primo tempo il Marano passa in vantaggio con un passaggio da metà campo al proprio attaccante trovatosi nell’area di rigore dei verde giallo, dopo l’errore dei difensori di casa fa passare il Marano in vantaggio di 0-1, con Piscopo Vincenzo.

Il Calvizzano, prema nella metà campo avversaria, sfumando varie conclusioni, l’ultima del numero 10 del Calvizzano Antonio Visconti che colpisce di testa in un magico volo, ma colpisce l’estremo difensore del Marano. Nella fase finale del primo tempo il Marano su calcio d’angolo trova nuovamente il vantaggio, per un ritardo di marcatura dei difensori nell’area piccola, facendo passare il Real Marano in vantaggio di 0-2, con Di Fiore Luigi.

All’inizio della seconda metà di gioco i ragazzi di mister Borriello regalano lo 0-3 al Real Marano su errore di calcio d’angolo. Mister Borriello utilizza i campi a sua disposizione giocando un fisico dei suoi ragazzi e in pochi minuti su assist del numero 6 Vincenzo Delle Donne, il numero 77 Pietro Murolo con un tiro diretto nell’angolo stretto da una distanza di 30 metri mette a segno l’ 1-3 del Calvizzano. Passano 3’ di gioco, Pietro Murolo dopo aver mandato la difesa azzurra in tilt sferra un bellissimo tiro trovando nuovamente gol, portando l’Atletico Calvizzano al 2-3.

La squadra in trasferta cerca di alzare le difese iniziando a chiudersi nella propria metà campo, ma su assist del numero 77, Domenico Mauriello il numero 24 dei verse gialli porta la magia della rimonta per il 3-3. I ragazzi di mister Borriello regalano 20 minuti di magia Domenica in campo, riuscendo a conquistarsi 1 punti in classifica. La partita per il Calvizzano finisce 15 minuti prima del triplice fischio del direttore di gara a causa dei crampi raggiunti al proprio esterno realizzatore della doppietta e al proprio attaccante, costretti a giocare a meno due uomini in campo, optano per la fase difensiva, dove l’estremo difensore viene salvato dal proprio compagno di squadra, evitando il gol del Marano. I ragazzi di mister Borriello dovrebbero essere soddisfatti della propria prestazione, dove nonostante giocassero due uomini in meno hanno portato 1 punto a casa.