Nel primo pomeriggio di oggi sabato 20 gennaio, un violento incendio ha colpito un deposito di abbigliamento situato nel parco Pastore, nelle immediate vicinanze dell’Ippodromo di Agnano, a Napoli. Deposito di abbigliamento in fiamme: maxi rogo ad Agnano La notizia è stata riportata dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha tenuto informati i cittadini sui dettagli dell’incidente, avendo ricevuto immagini che mostrano la gravità delle fiamme. Le fiamme alte hanno fatto emergere dai capannoni una colonna di fumo nero che si è diffusa nell’area circostante, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli osservatori. Borrelli ha evidenziato la portata dell’incidente, sottolineando la necessità di un intervento immediato per evitare danni ulteriori. I vigili del fuoco sono giunti prontamente sul luogo con le loro autobotti, impegnandosi nella lotta contro l’incendio. Grazie all’efficace coordinamento e al supporto fornito dal personale dell’Ippodromo, che ha messo a disposizione le autobotti utilizzate normalmente per la manutenzione della pista, le fiamme sono state domate con successo. Nonostante la rapida risposta delle autorità, l’incendio ha comunque causato danni significativi al deposito di abbigliamento. Gli investigatori saranno ora chiamati a determinare la causa dell’incidente e valutare gli eventuali risvolti sulle attività circostanti.

“Occorre verificare immediatamente l’origine del rogo e se ci siano stati danni o pericoli per le abitazioni adiacenti e per gli animali ricoverati nell’ippodromo – ha commentato Borrelli – e al tempo stesso ringrazio il personale dell’Ippodromo di Agnano che è intervenuto tempestivamente a supporto dei vigili del fuoco mettendo a disposizione mezzi e uomini per evitare il propagarsi delle fiamme. Un gesto di responsabilità prezioso di fronte a un’emergenza del genere”.

“Ci siamo immediatamente attivati per evitare il peggio – ha commentato Pasquale Infimo intervenuto insieme ai colleghi del personale dell’ippodromo partenopeo – mettendo a disposizione dei vigili del fuoco le nostre autobotti che normalmente utilizziamo per bagnare la pista da corsa. Abbiamo ritenuto doveroso dare una mano di fronte a un’emergenza del genere provvedendo anche a tutelare l’incolumità delle persone e dei cavalli all’interno della struttura”.