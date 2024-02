Oltre all’assenza di marciapiedi, o in alcuni casi occupati da scooter o invasi da erbacce, c’è un altro problema che impedisce un libero passeggio, soprattutto nelle vie del centro di Giugliano, quello della presenza di escrementi di cani. Sono in tanti, sia sui social che in strada, a lamentare il disagio di dover far attenzione a dove mettere i piedi perché è molto probabile che ci si ritrovi a pestare qualche deiezione lasciata da padroni incivili.