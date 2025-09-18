Degrado nelle palazzine Unrra Casas ad Aversa, i residenti: “Invasi da topi, arrivano fin dentro casa”

Nei palazzoni gialli scoloriti dal tempo di via Filippo Saporito, ad Aversa, i residenti convivono da tempo con un problema che sta rendendo loro la vita difficile: la presenza di topi e blatte. Soprattutto di sera, il quartiere normanno si trasforma in una sorta di discarica a cielo aperto.

Da oltre un mese le famiglie sono costrette a blindarsi in casa: i roditori, raccontano i residenti, riescono a risalire persino dalle tubature fino ai balconi e agli appartamenti. Al degrado si sommano sporcizia e incuria del verde, che i residenti delle palazzine Unrra Casas cercano di gestire da soli. Più volte sono stati chiesti interventi al Comune, ma al momento, ci dicono, nulla è stato fatto.

Il servizio