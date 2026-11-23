Giugliano. Si è concluso sabato, con l’appuntamento intitolato “10 anni di servizi porte aperte al territorio”, il ciclo di iniziative che ha celebrato il decennale della cooperativa sociale La Famiglia al Centro. L’evento ha rappresentato il terzo e ultimo momento di una tre giorni dedicata a condividere con la comunità locale un percorso decennale fatto di accoglienza, cura ed educazione.

Nel corso della giornata, i visitatori hanno potuto scoprire gli spazi della struttura di via Parente a Giugliano, accompagnati dagli educatori che quotidianamente animano le attività. Il tour ha compreso il centro sociale polifunzionale Il Piccolo Principe, la comunità educativa a dimensione familiare La Casa di Pinocchio, e la comunità alloggio “Testate d’angolo”, oltre alla sede dei diversi progetti sociali e agli uffici della cooperativa: ambienti pensati per offrire supporto concreto, crescita relazionale e tutela ai minori.

A raccontare il valore umano di questo impegno sono state anche le voci di chi vive la struttura ogni giorno. “Ogni giorno è bello perché porta con sé un significato diverso”, ha spiegato una delle operatrici intervistate, sottolineando come la quotidianità regali sempre nuove esperienze. “Soprattutto ogni giorno vedo sempre di più crescere e cambiare i minori. E nel momento in cui vedo anche questi piccoli e minimi cambiamenti, mi rendo conto che io sto crescendo insieme a loro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la testimonianza di un’educatrice attiva da tempo nella cooperativa, che ha evidenziato la dedizione costante del team: “Veramente noi ci mettiamo il cuore ogni giorno. Noi ci impegniamo con loro la mattina, loro vanno a scuola, il pomeriggio hanno delle attività”. Un lavoro corale e continuo che mira ad accompagnare i ragazzi lungo tutto l’arco della giornata, con un obiettivo chiaro: “Quello che noi possiamo fare è quello di spingerli a fare sempre di più, a migliorarsi”. Con la giornata di porte aperte, La Famiglia al Centro ha così ribadito il proprio legame con il territorio giuglianese, guardando ai prossimi anni con lo stesso spirito di prossimità e responsabilità educativa.