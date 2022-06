“Terzo, quarto mandato, non poniamo limiti. L’unico limite è la mia salute. Forse non vi è chiaro qual è il problema”. Tra ironia e serietà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto così stamane alla domanda sulla possibilità di un suo terzo mandato alla guida di Palazzo Santa Lucia.

Del terzo mandato di De Luca in Regione Campania non è la prima volta che se ne parla. Ed è proprio il presidente ad aver fatto riferimento a questa possibilità in passato. Stamane ha spiegato che il suo “limite” è dato solo dalla salute.

De Luca e il terzo mandato

Stamane, a margine della conferenza di presentazione del centro Agritech della Regione, relativamente ai progetti su Napoli, De Luca ha detto: “Credo che si stiano determinando condizioni davvero straordinarie per realizzare a Napoli quello che non si è mai realizzato prima, cioè grandi programmi di trasformazione urbanistica a livello di Berlino, Parigi, Barcellona e Londra. Per Bagnoli credo che sia risolto il problema amministrativo-giudiziario, da quello che ho capito si dissequestrano le aree. A questo punto, se è così, bisogna definire le destinazioni e le funzioni da collocare in quell’area. Quella fascia di costa è uno dei luoghi più belli al mondo, ci può essere uno sviluppo davvero incredibile, l’opportunità di creare migliaia di posti di lavoro”.