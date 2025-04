“Interverremo con un impianto di videosorveglianza per la fascia costiera di Giugliano, stanziando fondi dedicati alla sicurezza.” Con queste parole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto a una domanda di TeleClubItalia a margine di un evento a Marano sul progetto dell’asse occidentale, annunciando così un impegno concreto per contrastare l’ondata di furti che da anni colpisce il litorale.

De Luca annuncia: “Stanzieremo fondi per la videosorveglianza a Giugliano”

La fascia costiera di Giugliano, tra Lago Patria e Varcaturo, è da tempo al centro di una vera emergenza sicurezza: continui furti in abitazioni e attività commerciali hanno spinto i residenti a organizzarsi in ronde notturne e gruppi WhatsApp per allertarsi in tempo reale.

L’annuncio del governatore arriva come risposta a una crescente richiesta di protezione da parte dei cittadini e si inserisce in un più ampio piano regionale per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei comuni dell’area metropolitana. L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio e restituire serenità a una comunità da troppo tempo sotto assedio.